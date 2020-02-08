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Survivor 2020 kadrosu belli oldu

Bir sezonluk aranın ardından yeniden 'ünlüler-gönüllüler' formatına dönen 'Survivor 2020', 16 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Sevilen yarışmada ünlüler kadrosu belli oldu.

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından 'Survivor 2020' ünlüler takımı kadrosunda kimlerin yer alacağını duyurdu. 

'Survivor 2020' için sayılı gün kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu.

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