Survivor 2020 kadrosu belli oldu

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından 'Survivor 2020' ünlüler takımı kadrosunda kimlerin yer alacağını duyurdu.

'Survivor 2020' için sayılı gün kaldı. Yarışmanın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından ünlüler kadrosunu dikkat çeken bir video paylaşarak duyurdu.