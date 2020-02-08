DÜNYA

Tayland’da silahlı saldırı: 12 ölü

Tayland’da bir asker, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima (Korat) şehrinde bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rasgele ateş açtı. Yerel medya silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini birçok kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada 3 kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de 9 sivili daha öldürdüğünü duyurdu.

Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini; buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu.

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