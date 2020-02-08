Tayland’da silahlı saldırı: 12 ölü

Yerel medya askerin, kışladan silah ve mühimmat çaldığını ve burada 3 kişiyi öldürdüğünü ardından kaçarken de 9 sivili daha öldürdüğünü duyurdu.

Tayland medyası, saldırganın Terminal 21 isimli bir alışveriş merkezinin içine girdiğini; buraya girmeden önce de bir gaz tankını havaya uçurduğunu; saldırganı etkisiz hale getirmek için güvenlik güçlerinin bölgede operasyonlarını sürdürdüğünü duyurdu.