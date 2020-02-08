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Saba Tümer "David Beckham’la aynı yatakta yattım"

David Beckham'ın Duha'da kaldığı otele tatile giden Saba Tümer, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını açıkladı.

Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer, Katar'ın başkenti ve aynı zamanda en büyük şehri olan Doha'ya tatile gitti. Seyahat dönüşü sırasında, Beckham’la tesadüfen aynı yatakta yattığını öğrenen Tümer, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosu ile dikkat çeken yatak açıklaması yaptı.

"DAVID BECKHAM'LA AYNI YATAKTA YATTIM"

Saba Tümer o anları anlattığı videosunda, "Doha'dan ayrılıyoruz. Çok güzel bir seyahat geçirdik. Tam odaya doğru gelirken öğrendim ki David Bechkam buradaymış ve bu odada kalmış. Yani anlayacağınız ben David'in yattığı yatakta yatmışım ve 3 gündür bunun farkında değilim. Tam gider ayak söylenir mi bu insana." dedi.

"BU DAVID'LA İKİNCİ KARŞILAŞMAMIZ"

David Bechkam'la Maldivler'de de aynı olayı yaşadığını anlatan Tümer, "Bu bizim ikinci karşılaşmamız. Daha önce Maldivler'e gittiğimde David otelden çıkmış ben girmişim. Hatta aynı odada kalmışız." dedi.

ÜNLÜ YILDIZA 'AMA EVLİSİN' ŞARKISINI GÖNDERDİ

Üçüncü karşılaşmalarında David'i yakalayacağını söyleyen Tümer, "Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncüde yakalar diyeceğim ama onu da diyemiyorun çünkü adam evli, o yüzden ona buradan 'Ama evlisin' şarkısını gönderiyorum." diyerek kahkahalara boğuldu.

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