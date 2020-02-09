Semih Özsoy: “Bunu yapanların yanına bırakmayacağız”

Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Özsoy, sarı-lacivertliler için kötü bir gece olduğunun altını çizerek, "Fenerbahçemiz için kötü bir gece. Şimdiye kadar söylediklerimizi ispatlarcasına malumun ilanı olduğu bir gece. Bunu yapanlar utanmalıdır. Bununla beraber yanlarına kalmayacağını bilmelerini, bunun ciddiyetinin farkına varmalarını isteriz. Söylediklerimizden dolayı belki de ceza alacağız. Bence bunu da gözden geçirmeleri lazım. Nihat Özdemir, Türkiye Futbol Federasyonu olarak bütün ekibiyle toplantı yaparak isim isim bizleri ve kulüpleri zan altında bırakıp istediğini söyleyebiliyor. Yorumcular yorum yapabiliyor ama biz bunları cevap verdiğimizde ceza yer miyiz diye düşünüyoruz. Fenerbahçe'yi ve yöneticisini cezalarla korkutamazsınız. Bildiğimizden sapmayız” şeklinde konuştu.

"Bunu yapanları yanına bırakmayacağız”

Semih Özsoy, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında hakem Ümit Öztürk’ün aldığı talimatı uyguladığını vurgulayarak, “Bugün, hakem kötü. Hakeme de çok kızmamak lazım. Ona verilen görevi ve talimatı yerine getirdi bugün. Çok belliydi ki. Tüm kamuoyu hemfikir. Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz. İncelemeye hiç gerek bile yok. Ama şunu çok rahat anladık ki biz bugün 3 gol atsaydık bize 4 gol yedireceklerdi. Gecenin fragmanını saat 5'de gördük. Saat 5'teki maçta ne olduğunun belirtisi geldi. Filmin tamamı da akşam 8'de ortaya çıktı. Bunu yapanlar ve yaptıranlar koltuklarında rahat oturduklarını düşünüyorlardır. Kesinlikle bunu yanlarına bırakmayacağız. Sayın Nihat bey, güvenin, şeffafız diyor. Umarım gereğini yapar” ifadelerini kullandı.