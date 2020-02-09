Esenyurt’ta kontrolden çıkan otomobil iki araca çarptı: 3 yaralı

Kaza, akşam saat 22.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Bağlantı yolu Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 GA 1858 plakalı otomobil, kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyreden 34 EY 0924 ve 34 HM 6224 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobiller bariyerlere çarparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen itfaiye polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de kaza sonucu araçlarda bulunan 3 yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonucu yolda trafik kısa süreliğine aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiği normale döndü. Öte yandan, belediye ekipleri de kazaya karışan araçlardan dökülen yağların, başka kazalara sebebiyet vermemesi adına yolda kumlama çalışması yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.