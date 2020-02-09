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Doğu Anadolu'da karla mücadele devam ediyor!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar ve tipi dolayısıyla 2 bine yakın köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Erzincan’da kapanan 210 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzincan, Erzurum, Tunceli, Iğdır, Kars ve Ağrı’da kar ve tipi nedeniyle bin 916 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da bin 129 mahalle, Erzincan'da 210, Tunceli'de 176, Iğdır'da 20, Ağrı'da 293, Kars'ta ise 88 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, çok sayıda iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede yüksek kesimlerde zaman zaman etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor.

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