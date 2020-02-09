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Emre Can Leverkusen kalesine 25 metreden füze yolladı

Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, Borussia Dortmund kariyerine harika bir golle başladı.

Bundesliga'nın 21. haftasında Borussia Dortmund, son 10 dakikasına 3-2 önde girdiği maçta deplasmanda Bayer Leverkusen'e 81 ve 82. dakikalarda yediği gollerle 4-3 yenildi. Sarı-siyahlılar 3 maç sonra puan kaybetti.

Sarı-siyahlıların devre arasında Juventus’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emre Can, Bundesliga’ya döndükten
sonra oynadığı ilk maçta gol attı.

Karşılaşmada ilk 11’de başlayan ve 87 dakika oyunda kalan Türk asıllı Alman futbolcu Bundesliga’da en son golünü
2014’ün mayıs ayında Bayer Leverkusen formasıyla Eintracht Frankfurt’a karşı kaydetmişti.

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