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Rıdvan Dilmen: Kadıköy'de işkence yaşandı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyi NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Fenerbahçe-Alanyaspor mücadelesini yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Fırıncıya söyleyin Fenerbahçe'ye ekmek de vermesinler. Fenerbahçe'nin sistemin dışına itilmeye çalıştığının farkındayım. Kadıköy'de resmen bir işkence yaşandı. Gözünün içerisine baka baka yapılmaz Fenerbahçelilerin, bu kadar da değil" dedi.

 İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Hakemler yangına körükle gidiyor. Bu söylemlerin sebebi bu. Allah'ın tokadı öyle vardır ki, sana öyle bir pozisyon getirir ki. Al sana buyur der. Mustafa Pektemek'in eli açık sekiyor, eline geliyor mu? Jailson'a penaltı değil dedim buna da değil dedim. Ancak Jailson'a çağırıyorsan buna niye çağırmıyorsunuz?

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