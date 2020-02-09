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İstanbul'da üst geçitlerdeki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor!

İSTANBUL’da beklenen kar yağışı ve soğuk havanın ardından şehrin yüksek kesimlerindeki yerlerde oluşan buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

İstanbul'da üst geçitlerde oluşan buz sarkıtları yaklaşık 50 santimetre uzunluğunda ve yoldan geçen araçları da etkiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağışlı ve soğuk hava kent genelinde etkili oluyor. Önceki gece ve dün gündüz saatlerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığı derecesinin sıfırın altına düşmesinden dolayı üst geçitlerin demirlerinde buz sarkıtları oluştu.

Buz sarkıtlarının boy uzunluğu 50 santimetre

Sarıyer’de bulunan Hacı Osman Bayırı Caddesi'ndeki bir üst geçitte görülen yaklaşık 50 santimetre uzunluğundaki buz sarkıtları ise trafikte tehlike oluşturuyor.

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