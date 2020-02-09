Pistten çıkan Pegasus uçağının enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

Pegasus Hava Yollarının PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan ve 5 Şubat'ta saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak kaza yapan Boeing 373 tipi yolcu uçağında dün ara verilen enkaz kaldırma çalışmalarına yeniden başlandı.

Enkaz alanındaki Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu (KAİK) ekipleri, vinç yardımıyla uçağı parçalara ayırıyor.

Vince bağlanan küçük kanatlar elektrikli testereyle kesildi. Uçak gövdesinden ayrılan kanatlar, yere indirildi.

Uçağın parçalara ayrılması çalışmaları sürüyor.

Pegasus teknik elemanlarının yanı sıra polis ve jandarma görevlilerinin de bulunduğu çalışma alanında, enkazda herhangi bir yangın çıkma riskine karşın bir itfaiye aracı ve ambulans da hazır bekletiliyor.

Dün Türkiye'ye gelen ABD'nin sivil havacılık otoritesiyle Boeing firması yetkililerinden oluşan 11 kişilik heyetin, enkazdaki incelemelerini tamamlamasının ardından enkaz kaldırma çalışmalarına başlanmıştı.