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Ali Erbaş: Kur'an kurslarımız, şeytandan korunmuş bölgelerdir

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yatılı Kur'an kursunun açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirterek, "Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler" dedi.

''Bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir''
Türkiye'de 2 bine yakın yatılı Kur'an kursu olduğunu belirten Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an kurslarımızın bulunduğu yerlere biz ne diyoruz biz biliyor musunuz? Şeytandan korunmuş bölgeler. Çünkü, Rabbimiz buyuruyor ki, bir yerde eğer Allah zikredilirse oraya şeytan yaklaşamaz. Allah'ın Kuran-ı Kerim'i orada okunursa oraya şeytan yaklaşamaz. Kuran-ı Kerim'e uyduğumuz sürece, Kuran-ı Kerim bu topraklarda okunduğu, yaşandığı sürece inşallah biz bu toprakları şeytanın hilelerinden, fitneden tefrikadan, kötülükten muhafaza edeceğiz. Bizim Kur'an kurslarımız kötülüklerden insanları uzaklaştırmanın merkezleridir."

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