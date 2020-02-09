YEREL

Diyarbakır'da HDP binasının önünde gerginlik

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile partililer arasında gerginlik çıktı. Partililerin kendilerine parmak salladığını kaydeden aileler, "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" sloganı attı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı illerden gelerek HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan 83 ailenin evlat nöbeti devam ediyor.

Bugün eksi 7 derecede HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, açıklama yaptıkları sırada bazı partililerin kendilerine parmak salladığını iddia ederek binaya girmeye çalıştı.

Güvenlik güçlerinin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, babalar "Kahrolsun PKK", anneler de "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir" sloganları attı.

Güvenlik güçleri evlat nöbetindeki aileleri güçlükle sakinleştirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır'da HDP binasının önünde gerginlik
İşgal planına karşı İtalya'dan Türkiye'ye sürpriz teklif
Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (11'ler belli oldu)
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan tepki çeken sözleriyle ilgili yeni bir açıklama
Ahmet Nur Çebi'nin dirseği kırıldı
Siyasiler Yenikapı'daki Büyük Kudüs Mitingi'nde buluştu!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rus yolcu uçağının kuyruğu piste çarptı
Samsun'da karda kayan araçların kaza anları görüntülendi
Rize'de okullar tatil mi 10 Şubat Ordu Valiliği kar tatili açıklaması
Rusya'da yolcu uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı!
Bakan Murat Kurum'dan deprem bölgesindeki kentsel dönüşüm açıklaması
Karabük'te yarın okullar tatil mi oldu 10 Şubat son kar tatili haberi
Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullandığı sorular izleyenleri şok etti!
Zonguldak'ta okullar tatil mi 10 Şubat Zonguk'da kar tatili geldi