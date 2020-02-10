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Ankara’da 4 kişi doğal gazdan zehirlendi

Ankara’da biri bebek olmak üzere aynı aileden 4 kişi doğal gazdan zehirlendi.

Olay, saat 05.00 sıralarında, Ankara’nın Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şehit Cemalettin Koç Sokak'ta bulunan altı katlı binanın ikinci katındaki bir evde, bilinmeyen bir nedenden dolayı gaz sızıntısı yaşandı. Bu sırada evde bulunan baba Fikret G., anne Hatice G., çocukları Mehmetcan G. (21) ile Mehmetcan G.’nin ismi öğrenilemeyen 2 yaşındaki kardeşi sızan gazdan etkilendi.
Evdekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Gazdan etkilenen 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Bölgeye gelen doğal gaz ekipleri de apartmanda incelemelerde bulundu. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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