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Büyükada'daki karantina altındaki atların içler acısı hali kamerada

Adalar’da 105 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesinden sonra karantina altındaki çadırlarda kalan atların içler acısı hali kameralara yansıdı.Görüntülerde atların bitkin düştüğü ve soğuktan zor anlar yaşadığı görülüyor.

Adalar'da at vebası diye bilinen ruam hastalığı teşhis edildikten sonra 81 at itlaf edildi. İtlaf edilen at sayısı daha sonra 105’i buldu. İstanbul Valiliği 3 ay süreyle faytonlara at koşmayı yasaklarken, 1184 at, sahiplerinden alınarak karantina ahırlarına konuldu. Atların karantina altındaki çadırlardaki görüntüleri ise yürekleri burktu. Çoğu atın bitkin düştüğü ve soğukta zor anlar yaşadığı görüldü. Çadırlar içinde kalan atların içler acısı hali hayvanseverlerin tepkisini çekti

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