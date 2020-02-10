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Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker için destek kampanyası

Konya'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kadir Şeker, parkta sevgilisini döven kişiye müdahale ettiği sırada çıkan boğuşmada şahsı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü için 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da '#kadiricinadalet' etiketiyle kampanya başlatıldı.

Konya’da üniversite sınavına hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Şeker'in kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı.

Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Kadir Şeker'in bir kadını korumak isterken olayın yaşandığını belirten kadın hakları savunucuları ve sosyal medya kullanıcıları, Şeker'in serbest bırakılması için Twitter'da '#kadiricinadalet' etiketiyle kampanya başlattı.

Kampanya, Twitter'da Türkiye'nin en çok konuşulan etiketleri arasına girdi.

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