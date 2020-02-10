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Oscar tarihinde bir ilk! İngilizce olmayan Parazit filmi en iyi yapım seçildi

92. Oscar ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Gecenin en büyük sürprizi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Bu sayede Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film ödül almış oldu.

Oscar ödülleri olarak bilinen Akademi Ödülleri'nin 92'ncisi bu gece ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Ödüllerin sahiplerini bulduğu geceye damga vuran film ise Parazit oldu.

OSCAR TARİHİNDE BİR İLK YAŞANDI
Joker'in 11 dalda aday olduğu 92. Akademi Ödülleri'nde The Irisman, Once Upon a Time in Hollywood ve 1917 de 10'ar dalda adaylıkla takip ediyordu. Geceye damgasını vuran ise, 6 dalda adaylığı bulunan Güney Kore yapımı Parazit filmi oldu. En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülünü Bong Joon Ho'nun yönettiği Parazit filminin alması oldu. Oscar tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir film, En İyi Film Oscar'ını kucaklamış oldu.

Parazit ayrıca bu yıl ismi En İyi Uluslararası Film Ödülü olarak değiştirilen yabancı dildeki en iyi film Oscarı'na da layık görüldü. Öte yandan İngilizce bilmeyen Bong Joon Ho'nun konuşması çeviri aracılığıyla konuklara aktarıldı.

SUNUCUSUZ TÖREN DÜZENLENDİ
Öte yandan geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede Oscar Ödülleri'nde bir sunucu yer almadı. 92. Akademi Ödülleri'nde her kazananı farklı bir isim anons ederek ödülünü verdi.

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