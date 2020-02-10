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İzmit'te şaşkına çeviren görüntü! İntihar etmek isteyen kişiyi görüntülemek için yarıştılar

İzmit'te yerde baygın şekilde bulunup hastaneye getirilen İbrahim A. (28), tuvalete gideceğini söyleyerek hastanenin çatısına çıkıp, intihar etmek istedi. Bu sırada hastane önünden geçen onlarca kişi o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, içlerinden birinin kendisini görüntüleyen muhabirlere, “Youtube’a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşam” demesi dikkat çekti.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi.

Yerde baygın bir şekilde yatan kişiyi görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan İbrahim A.’yı, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Hastanede tedavi olduğu sırada tuvalete gitmek istediğini söyleyen İbrahim A., gözlem altında bulunduğu yerden ayrılarak hastanenin çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Bunun üzerine hastaneye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, İbrahim A.’nın atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada hastane önünden geçen onlarca kişi intihar etmek isteyen İbrahim A.’yı cep telefonlarıyla görüntülerken, içlerinden birinin kendisini görüntüleyen muhabirlere “Youtube’a atıyorum ona göre, hangi gazetedensiniz paşam” demesi dikkat çekti. İbrahim A., yaklaşık 1 saatlik çabanın sonunda polis ekipleri tarafından ikna edilerek indirildi. İbrahim A., yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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