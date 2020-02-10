Merve Özbey ve Hande Erçel düğünde kurtlarını döktü! Göbek attılar

Şarkıcı Merve Özbey ile iş adamı Kenan Koçak, dün akşam Raffles Otel’de evlendi. 650 kişilik davetlinin katıldığı düğünde, Özbey’in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı.

Özbey'in nikah şahitliğini; Erdem Kınay, Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yaptı. Düğüne sevgilisiyle katılan Hande Erçel Merve Özbey ile göbek attı. İki ünlü isim kurtlarını dökerken onlara Murat Dalkılıç da eşlik etti.

Hande Erçel ve Merve Özbey'in göbek atması ise sosyal medyada gündem oldu.