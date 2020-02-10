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Neslihan Doğrusöz Sevda Demirel'e evlenme teklifiyle gündeme geldi!

2020’nin sürpriz çifti Neslihan (Doruk) Doğrusöz ve Sevda Demirel, evlilik yolunda ilk adımı attı. Doruk Doğrusöz sahnede sevgilisi Sevda Demirel evlenme teklifi etti.

Ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren DJ Neslihan Doğrusöz ile Sevda Demirel aşkı 2020'ye damga vurmuştu. Kısa süre önce evlilik kararı olan çift yine gündeme geldi.

Doruk Doğrusöz, Sevda Demirel'in sahne aldığı mekanda evlenme teklifi etti. Bir anda sahneye çıkan Doğrusöz, eline mikrofonu aldı ve sevgilisine romantik sözler söyledi.

Doğrusöz konuşmasında "En iyi en kötü günlerimizi birlikte yaşayalım; evlen benimle! Sana sadece soyadımı vermiyorum hayatımı veriyorum" dedi.

Sevda Demirel, sevgilisinin sürpriz evlenme teklifini “Evet” diyerek kabul etti.

Sevda Demirel geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sevgilisiyle 14 Şubat'ta nişanlanacaklarını söylemişti.

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