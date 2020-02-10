EĞİTİM

Bakan Ziya Selçuk yenilenen eğitim bilişim ağını (EBA) anlattı! Yarını bekleyin demişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dün sosyal medya hesabından ‘yarını bekleyin’ diyerek paylaştığı mesaj öğrenci-veli ve eğitim camiası tarafında heyecanla karşılanmıştı. Selçuk yenilenen eğitim bilişim ağınının detaylarını açıkladı. Programda ciddi yenilikler ve öğrencilere müjdeler var.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk dün ‘yarını bekleyin’ diyerek duyurduğu 'Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve Akademik Destek' Tanıtım Programı'nda konuştu. 

Bakan Selçuk yeni bilişim ağı ile ilgili yaptığı konuşmasında 'Her bir öğrencimize, bütün operatörlerden aylık 3 GB ücretsiz erişim imkanı var. Her bir öğrencimiz, Türkiye’nin her yerinden; telefon çeksin yeter. Bu anlamda bir erişme ve ulaşma imkanı var. Bunu pilot çalışmalarda denedik' dedi.

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