HABER /  GÜNCEL
ADV Güzelliğine güzellik katmak Şok ucuz

İdlib şehitleri yürek dağladı ikisi de düğün planı yapıyordu

SURİYE 'deki şehit haberleri herkesin yüreğini yaktı. İdlib'de şehit olan askerlerimizden İbrahim Albayrak ve Enes Alper'in yeni nişan yaptığı, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Suriye'de Rusya'dan aldığı destekle ayakta durmaya çalışan Esad rejimi, ikinci kez Türk askerlerini hedef aldı. Kalleş saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Saldırıya misliyle yanıt veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 101 rejim askerini öldürdü.Rejimin saldırısında şehit olan askerlerimizden geriye acı hikayeler kaldı.

1 ay önce nişan yaptı

Şehitlerimizden Uzman Onbaşı Enes Alper'in, 1 ay önce nişanlandığı ve önümüzdeki aylar için evlilik planları yaptığı öğrenildi.Şehit olan askerlerimizden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın da acı bir hikayesi var.

Cenazeye giderken şehit haberini aldılar

Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu cenazeye giderken, İbrahim Albayrak'ın şehit olduğu haberini aldı.

Yaza düğünü vardı

Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayları için düğün planı yaptığı öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu! 5 şehidin memleketine ateş düştü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
127 süper beyin daha Türkiye'ye dönüyor! TUBİTAK Yurda Dönüş Burs Programı
Evlilik vaadiyle 27 bin lira dolandırılınca savcılığa koştu
Dolar kritik seviyesi aştı! 6 lirayı geçen dolar rekor kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden olası kopuşlara yönelik yeni hamle!
CHP yönetiminde bir başörtülü işte o isim ve görevi
Şehitlerimiz varken Doğu Perinçek yayında defalarca sayın sayın Esad dedi
ÖNCEKİ HABERLER
CZN Burak annesi ve babası kimdir gözaltına alındı
Afganistan'da bombalı intihar saldırısı 4'ü asker 5 ölü
Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov ile telefonda görüştü
CZN Burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama
Müslüm Gürses kaç kardeş kardeşleri nasıl öldü?
Yorumlar 1 yorum