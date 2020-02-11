ATA AÖF sonuçları açıklandı mı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama

ATA AÖF büt sonuçları için artık geri sayım başladı. 1-2 Şubat'ta yapılan ATA AÖF sonuçlarının en geç 3 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. ATA AÖF bütünleme sınavı sonuç sorgulama ekranı OBS girişi TC numarası ile yapılacak. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ATA AÖF Büt sonuçları bugün yani 11 Şubat Salı günü açıklanır mı araştırması başladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavı 1-2 Şubat'ta yapıldı. ATA AÖF sonuçları ise gün içinde her an açıklanabilir.

1-2 Şubat'ta 81 ilde yapılan ATA ÖAF sonuçlarının en geç 14 iş günü içinde açıklanacağı Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulmuştu. Bu durumda ATA AÖF büt sınav sonuçları gün içinde ya da en geç 3 gün içinde açıklanacak.

AÖF bütünleme sınavı sonuçları aracılığıyla güz dönemi sınav sonuçlarını öğrenebilecek olan öğrenciler, sonraki döneme geçiş yapabilecek. Peki, ATA AÖF bütünleme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o öğrencilerin gündemindeki o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları, sınavın tamamlanmasının üzerinden 14 gün geçmesiyle birlikte açıklanıyor. Bu kapsamda ATA AÖF sınav sonuçlarının 16-17 Şubat tarihlerinde açıklanacağı söylenebilir.

BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINA NASIL ULAŞILACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.

Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir. Ardından Öğrencinin T.C. Kimlik No ve Parola bilgilerini girdikten sonra ATA AÖF OBS sistemine giriş yapılabilmektedir.

İşte, 2020 yılının ATA AÖF sınav ve kayıt takvimi;

SINAV 81 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavını, 81 ilin tamamında bulunan 94 sınav merkezinde yaptı.

02-03 Şubat 2020 tarihlerinde üç oturumda yapılan Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavına, 7 lisans, 4 lisans tamamlama ve 28 önlisans programında eğitim hizmeti alan 156 bin 104 öğrenci katıldı. Sınav kapsamında 1356 engelli öğrenciden 577 tanesine farklı oturumlarda özel salonlar ve 2826 yardımcı okuyucu-işaretleyici tahsis edildi.

Öğrencilerin tercihleri bağlamında tespit edilen bölgelere göre düzenlenen sınav merkezlerinde üç oturumda 1186 binada, 104 Sınav Merkez Yöneticisi, 1186 Bina Sınav Sorumlusu, 591 Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı, 1186 Bina Yöneticisi, 13 bin 506 Salon Başkanı, 15 bin 378 Gözetmen ve 2936 Yedek Gözetmen sınav merkezlerinde bulunduruldu. Bu sayılara sınav evrak sevk işlemlerinde görev alan kişiler ve güvenlik görevlileri dahil edildiğinde yaklaşık 50 bine yakın kişi sınavın sorunsuz bir şekilde uygulanması için görev aldı.