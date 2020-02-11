Lucescu Beşiktaş'a 150 kişilik ekiple geliyor! İşte yeni görevi

Beşiktaş, Rumen çalıştırıcı Lucescu ile danışmanlık konusunda el sıkıştı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor. Kartal, eski teknik direktörleri Mircea Lucescu ile yeni bir futbol projesi için her konuda anlaştı. 74 yaşındaki teknik adam bundan sonra Siyah-Beyazlılar’ın ‘Futbol Aklı’ olacak.

Akşam'ın haberine göre; Rumen çalıştırıcı alt yapıdan transferlere kadar futbol ile ilgili tüm önemli kararlarda söz sahibi olacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ile de birlikte bir çalışacak.

İstanbul'a gelişi ertelendi

Dün İstanbul’a gelmesi beklenen Lucescu yüksek ateş nedeniyle gelişini erteledi. Ağır bir gribal enfeksiyonuna yakalanan tecrübeli çalıştırıcının hafta sonuna kadar İstanbul’a olması bekleniyor.

150 yerli kişilik yerli oyuncu listesi bulunuyor

Siyah-Beyazlı Yönetimin Lucescu ismini neden ön plana çıkardığı ise merak konusu olmuştu. Siyah-Beyazlı Yöneticiler, Rumen çalıştırıcının son milli takım döneminde yaptığı projeden çok etkilendi. Genç isimleri milli takım bünyesine kazandıran 74 yaşındaki hocanın elinde 150 yerli kişilik yerli oyuncu listesi bulunuyor. Mali sıkıntı içinden bulunan Siyah-Beyazlılar transfer döneminde bu hazır listeden faydalanmak istiyor.

Kocadağ da doğruladı

Beşiktaş Yöneticisi Emre Kocadağ da Lucescu ile ilgili “Shakhtar’daki yapılanmaları biliyoruz, Lucescu´dan o yönde futbol aklı olarak faydalanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.