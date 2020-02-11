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İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri işte iptal edilen seferler

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 09:30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas) seferi, 10:00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, 10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Bursa (Mudanya) seferi, 13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) – Armutlu (İhlas) seferi, 14:25 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle programdan çıkarıldı.

İDO’nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre ise Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy saat 08:30, Kadıköy-Yenikapı-Bursa saat 09:50, Bursa-Yenikapı-Kadıköy saat 10:30, Bostancı-Yenikapı-Bandırma saat 18:45 seferleri iptal edildi.

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