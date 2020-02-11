CHP yönetiminde bir başörtülü işte o isim ve görevi

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine yeniden seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun yönetim kadrosuna başörtülü bir üye girdi. Kevser Celayir kimdir ve ne iş yapıyor?

Pazar günü yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde yeniden İl Başkanlığı koltuğuna oturan Canan Kaftancıoğlu, il yönetim kuruluna başörtülü bir üyeyi de aldı. İstanbul il yönetimine, sosyal sorumluluk projelerinde görev alan bir isim olan başörtülü Kevser Cevahir de girdi. CHP'nin başörtülü yöneticisini köşesinden duyuran Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, şu bilgileri paylaştı:

Bingöllü Kevser Celayir CHP yöneticisi oldu

"Bu arada Canan Kaftancıoğlu’nun yeniden seçildiği İstanbul İl Kongresinde yönetime başörtülü bir üye girdi. Bingöllü olan Kevser Celayir, sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyor."

Zazaca ve Kürtçe eğitimi veriyor

"Aynı zamanda Zazaca ve Kürtçe eğitimi veriyor. Kaftancıoğlu, 'Sadece başörtülü olduğu için değil, bilgi ve birikimi nedeniyle Kevser hanımı yönetime aldım. Sadece başörtülü olduğu için yönetimde yer aldığını düşünmek, onun birikimine haksızlık olur' dedi."