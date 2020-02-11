HABER /  GÜNCEL

CZN Burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı

Yaptığı yemekler kadar ilginç sunumları ile de özellikle sosyal medyada olay olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir kimdir, CZN Burak nereli araştırmaları başladı. Aslen Hataylı olan Burak Özdemir babasının firması Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti ve fenomen oldu.

CZN Burak kimdir, aslen nereli ve CZN Burak kaç yaşında merak konusu oldu.  Aşçılık yapan ve sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren CZN lakaplı Burak Özdemir aslen Hataylı. Küçü yaşlarda dedesinin yanında çalışmaya başlayan ve yemek yapmayı çok seven Burak Özdemir babasının firması Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti ve Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

Dört kardeşin en küçüğü olarak Burak Özdemir, 1996 yılında Hatay’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Yemeğe merakı aileden gelen Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

CZN ne demek?

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlttı: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı.

Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan partiden olası kopuşlara yönelik yeni hamle!
Şehitlerimiz varken Doğu Perinçek yayında defalarca sayın sayın Esad dedi
Lucescu Beşiktaş'a 150 kişilik ekiple geliyor! İşte yeni görevi
Koronavirüsten ölenlerin sayısı 1018'e yükseldi görevden almalar başladı
Zülfü Livaneli'den akıllara zarar Suriye çıkışı!
Donald Trump koronavirüs kabusunun ne zaman biteceğini açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
CHP yönetiminde bir başörtülü işte o isim ve görevi
ATA AÖF sonuçları açıklandı mı ATA AÖF OBS sonuç sorgulama
İDO ve BUDO’dan sefer iptalleri işte iptal edilen seferler
Altay Bayındır'a Hertha Berlin kancası
İstanbul'da helikopter destekli operasyon: 44 gözaltı!
2022 maaşları şubat ödemesi ne kadar olacak ne zaman?
Yorumlar