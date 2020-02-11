CZN Burak kimdir aslen nereli CZN ne demek anlamı

Yaptığı yemekler kadar ilginç sunumları ile de özellikle sosyal medyada olay olan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir kimdir, CZN Burak nereli araştırmaları başladı. Aslen Hataylı olan Burak Özdemir babasının firması Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti ve fenomen oldu.

CZN Burak kimdir, aslen nereli ve CZN Burak kaç yaşında merak konusu oldu. Aşçılık yapan ve sosyal medya üzerinden yayınladığı videolarla adından sıkça söz ettiren CZN lakaplı Burak Özdemir aslen Hataylı. Küçü yaşlarda dedesinin yanında çalışmaya başlayan ve yemek yapmayı çok seven Burak Özdemir babasının firması Cinzaro'nun kısaltması olan CZN'yi kullanmayı tercih etti ve Hatay'da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul'da da şube açtı.

Dört kardeşin en küçüğü olarak Burak Özdemir, 1996 yılında Hatay’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi son sınıf öğrencisi. Yemeğe merakı aileden gelen Burak Özdemir, küçük yaşta dede mesleğini sürdürmeye karar verdi, Hatay’da dedesine ait olan küçük bir lokantayı işletmeye başladıktan sonra İstanbul’da da şube açtı.

CZN ne demek?

Burak Özdemir, verdiği röportajda CZN lakabının ortaya çıkış hikayesini şu sözlerle anlttı: Laleli’de babamın Cinzano adında tekstil firması vardı. Rus misafirlerimiz 'Cinzano' diyemiyor, dilleri dönmediği için hep 'Cezene' diyorlardı. O dönem yaramazdım, başka yerlerde çalışıyordum. 'Zengin çocuğusun, onun bunun yanında ne işin var?' diyen bile vardı.

Osmanbey’de bir konfeksiyon firmasında çalışıyordum. Günde beş sefer depodan malları alıp el arabasıyla Taksim ve Osmanbey’e bırakıyordum. 'Bana ‘cezen’ deyin' diyordum. CZN, cezenin kısaltmasıdır. Nereden geldiğimi unutmamamı sağlıyor.