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127 süper beyin daha Türkiye'ye dönüyor! TUBİTAK Yurda Dönüş Burs Programı

Türkiye'nin son yıllarda araştırmacı yetiştirme girişimleri meyvelerini vermeye başladı. Bu doğrultuda, TÜBİTAK'ın 2010 yılında başlattığı 'Yurda Dönüş Burs Programı' kapsamında bugüne kadar 452 araştırmacı Türkiye'ye döndü.

Amazon, Apple gibi şirketlerden, CERN, Max Planck Institute gibi araştırma kuruluşlarindan ve Harvard, Stanford gibi üniversitelerden 127 bilim insanı daha ülkeye dönüyor. ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitesi gibi kurumlarda göreve başlayan her akademisyen en az beş doktora öğrencisi yetiştirecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), 2010 yılında başlattığı 'Yurda Dönüş Burs Programı' kapsamında bugüne kadar 452 Türk araştırmacı Türkiye'ye döndü.

Ülkeye dönen bilim insanı sayısı 579'a ulaşacak

Tersine beyin göçü için yapılan çalışmalara devam ediliyor. TÜBİTAK'tan alınan bilgilere göre, 127 bilim insanı daha Türkiye'ye dönüyor. Bunların bir kısmı döndü, bir kısmı ise bahar döneminde ülkede olacak. Onların da gelmesiyle birlikte ülkeye dönen bilim insanı sayısı 579'a ulaşacak.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı başlatılmıştı

Hükümetin 100 günlük eylem planında, stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel veya teknolojik çalışmalarla kendini göstermiş ve yurtdışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmek amacıyla 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı' başlatıldı.

Bu kapsamda 15 Aralık 2018-29 Mart 2019 tarihleri arasında çağrıya çıkıldı. Toplam 242 başvuru alındı. 21 farklı ülkeden 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere; başvuru şartlarını sağlayan alanında lider 127 bilim insanı destek kazandı.

Öğrenci yetiştirecekler

Amazon, Apple, Bosch, GE, Intel, Siemens, Volvo gibi global şirketler ile CERN, CNRS, Max Planck Institute gibi öncü araştırma kuruluşlarında ve Harvard, Stanford, Oxford, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, Columbia Universitesi gibi dünya sıralamasında ilk 25 üniversite içerisinde yer alan kurumlarda çalışan araştırmacılar bu programla Türkiye'ye dönüyor.

Araştırmacıların 108'i devlet ve vakıf üniversitelerinde, 11'i Arçelik, TUSAŞ, Aselsan, Havelsan gibi özel sektör kuruluşlarında, 7'si UNAM, SUNUM ve IBG araştırma altyapılarında ve biri de bir kamu kuruluşunda çalışacak. Araştırmacıların her biri beşer doktora öğrencisi yetiştirecek. Stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlayacak. 

Hürriyet gazetesinden Esra Ülkar'ın haberinde, ülkeye dönen süper beyinlerden bazılarıyla yapılan röportajlar da yer aldı.

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