Çanakkale Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde tatlı sularda yaşayan 4 yeni sucul salyangoz türü tespit edilerek uluslararası literatüre kazandırıldı.
Doğal ve kültürel zenginlikleriyle bilinen Gökçeada'da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden (ÇOMÜ) bir grup akademisyen tarafından yeni canlı türlerine ilişkin çalışma yapıldı.
ÇOMÜ Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Serpil Odabaşı, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı ile Araştırma Görevlisi Dr. Seçil Acar'dan oluşan ekip, tatlı sulardaki çalışmalarını tamamladı.
Bilim Alıntı Endeksi (SCI) kapsamındaki uluslararası bir dergide yayımlanan makalede yer alan canlı türlerine; 'Bythinella Gokceadaensis', 'Grossuana Kayrae', 'Pseudamnicola Cirikorum' ve 'Pseudamnicola Radeae' isimleri verildi.
Proje 3,5 yıl sürdü
Dr. Serpil Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada'nın tatlı su sistemleri bakımından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek Ege adaları arasında birinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunduğunu anlattı.