Çanakkale Gökçeada'nın tatlı sularında 4 yeni sucul salyangoz türü keşfedildi

Proje 3,5 yıl sürdü

Dr. Serpil Odabaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gökçeada'nın tatlı su sistemleri bakımından çok zengin bir bölge olduğunu belirterek Ege adaları arasında birinci, dünyada ise dördüncü sırada bulunduğunu anlattı.