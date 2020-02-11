Dolar kritik seviyesi aştı! 6 lirayı geçen dolar rekor kırdı

Dolar/TL kritik seviyeyi aştı. 11 Şubat Salı gününe 6,01 seviyesinden başlayan dolar kuru rekor tazeledi.

Piyasalarda İdlib'te yaşanan gelişmeler ve yurt dışındaki merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

Dolarda 6.01 seviyesi

İdlib bölgesindeki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere, bir çok merkez bankası yetkisinin konuşmasının takip edileceği yeni güne dolar/TL 6.01 seviyesinden başladı.

Dolar - 6.0166 (%0.08)

Euro - 6.5701 (%0.07)

Altın - 303.31 (%-0.31)

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan güvenlik zirvesinde, İdlib'deki saldırıya misliyle karşılık verileceği ve Türkiye'nin Suriye’de gösterdiği kararlılıktan vazgeçmeyeceği vurgulanmıştı.