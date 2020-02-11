Ekrem İmamoğlu'na zam protestosu be sefer kendi mahallesinden
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşım ücretlerine yaptığı fahiş zam, Ekrem İmamoğlu'nun kendi mahallesi tarafından da protesto edildi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapmasına toplumun her kesiminden tepki yükseliyor. Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy'de toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto etti.
Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy Metrobüs Durağında toplanarak İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zam kararını protesto etti.
Slogan atan eylemciler illerinde, "İnsanca Yaşamak İstiyoruz!" "Parasız Ulaşım Haktır, Zamlar Geri Alınsın", "Parasız Ulaşım" gibi pankartlar taşıdı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eylem, basın açıklamalarının ardından olaysız sona erdi.
Alınan kararla, metrobüs biniş 5.20 liraya, tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50'ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.