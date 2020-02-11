Ekrem İmamoğlu'na zam protestosu be sefer kendi mahallesinden

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşım ücretlerine yüzde 35 zam yapmasına toplumun her kesiminden tepki yükseliyor. Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy'de toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto etti.