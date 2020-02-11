Lucescu noktayı koydu: Beşiktaş’ta patron Sergen’dir

Beşiktaş'ta danışman olarak göreve başlaması beklenen Mircea Lucescu, ''Ben kulübede oturup Sergen’in yakaladığı havayı bozmak istemem. Futbolun 1 patronu olur. O da Beşiktaş’ta Sergen’dir.'' dedi.

Beşiktaş’ta ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan, 100. yılda zafere ulaşarak tarihe geçen Rumen teknik adam Mircea Lucescu, 2004’te ayrıldığı Siyah-Beyazlı kulübe danışman olarak dönmeye hazırlanıyor.

Deneyimli spor adamı, eski oyuncusu, Kartal’ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ve yeni görevi ile ilgili Fanatik gazetesine açıklamalar yaptı. İşte Lucescu'nun açıklamaları...

‘Futbolu çok iyi bilir’

Sergen’i Beşiktaş’ın başında görmek beni inanılmaz mutlu etti. Bir kere bu kulübün sembol isimlerinden biri. O forma için uzun yıllar ter dökmüş biri. Zaten hak ettiği bir görevdi. Sergen oyuncuyken çok zeki biriydi. Onunla Beşiktaş ve Galatasaray’da çok güzel işler yaptık. Şimdi bakıyorum, bir teknik direktör olarak da çok iyi donanımlara sahip. Bir kere Sergen, futbolun içinde ne var ne yok hepsini çok çok iyi bilir. Bu büyük bir avantajdır. Bizim işimizin en önemli noktası futbolcuyla iletişim kurmaktır. Sergen, oyuncusuna nasıl yaklaşacağını bilen bir futbol adamı. Kesinlikle başarılı olacaktır.



‘Tavrı, duruşu, müdahaleleri...’

Beşiktaş’ın Rize ve Gaziantep maçlarını da seyrettim. Kulübedeki tavrı, duruşu, saha içine müdahaleleri... Tam da kendisinden beklenen gibi. Tüm kalbimle onu destekliyorum. Bu arada ona yapılan imza törenini de izledim... Sergen’i stadyumdaki o müthiş tablo içinde görünce çok duygulandım. Kendisi bunu fazlasıyla hak ediyor. Mükemmel bir karşılama yapmış Beşiktaş taraftarı. Bu konuda haklarını teslim etmek gerek. Kulüpte maddi problemler olduğunu biliyorum. Bu sadece Beşiktaş için değil Türkiye’de, hatta Avrupa’da birçok kulüp bu durumda.



‘Ateşim 38’e çıktı, gelemedim’

Aslında Beşiktaşlı yöneticiler beni Gaziantep maçı için İstanbul’a davet ettiler. Ancak onlara, “Bu Sergen’in maçı. Onun taraftarla kavuşma günü. Ondan rol çalmak istemem. Kendisine en ufak bir gölge olmaktan haz etmem. Maçtan sonra geleyim, daha uygun olur” dedim. Pazartesi (dün) gelecektim torunlarımla Braşov’da dağda vakit geçireyim derken üşütmüşüm. 38 derece ateşi görünce seyahatimi tedbir amaçlı erteledim. Hafta sonuna doğru geleceğim, yöneticilerle tekrar masaya oturup bir durum değerlendirmesi yapacağız.



‘Beşiktaş’ta patron Sergen’dir’

Daha önce de belirttim, tekrarlamak isterim. Ben kulübede oturup Sergen’in yakaladığı havayı bozmak istemem. Futbolun 1 patronu olur. O da Beşiktaş’ta Sergen’dir. Ben, birikimlerimi, tecrübelerimi Beşiktaş’a aktarmak, teknik ekibin varsa yükünü almak, özellikle genç oyuncular ve transfer konusunda kulübe yardımcı olmak isterim. A Milli Takım için yaptığım çalışmaları yakından biliyorsunuz. Düzinelerce toplantı, yüzlerce telefon görüşmesi. Bakın ne kadar fantastik bir takım oldular. Böyle bir yapılanma Beşiktaş için de yapılabilir.