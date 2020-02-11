Bircan Bali kocasından ayrıldı mı Bircan Bali eşi kimdir?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından biri olan Bircan Bali eşinden boşandı mı sorusu gündem oldu. Bircan Bali 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlenmiş ve geçtiğimiz hafta hamile olduğunu açıklamıştı. Peki eşini takipten çıkaran ve Gezen soyadını silen Bircan Bali eşinden boşandı mı?

Bircan Bali eşi Ömer Gezen'den boşandı mı sorusu magazin basınının yeni gündemi oldu. Daha önce Şenol İpek ile evlenen Bircan İpek 2019 yılında Avukat Ömer Gezen ile evlenmişti. Geçtiğimiz günlerde hamile olduğunun müjdesini veren Bircan Bali'nin instagram hesabında eşini takipten çıkarması, fotoğrafları silmesi ve soyadını değiştirmesi dikkatlerden kaçmadı, boşandılar mı sorusunu akıllara getirdi.

Ömer Gezen, Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali ile 2019 eylül ayında nikah masasına oturmuştu. Bali, nikah cüzdanının fotoğrafını kalp emojisi ile Instagram sayfasında paylaşmıştı. Sade bir törenle nikah masasına oturan çiftin evliliğini Ömer Gezen’in ailesinin istemediği iddia edilmişti.

Avukatlık ve hukuk bürosunda kariyerini sürdüren Ömer Gezen, aslen Antalyalı. Kuleli Askerî Lisesi'den mezun olan Ömer Gezen, lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi'nin hukuk bölümünde yaptı.

BİRCAN BALİ KOCASINDAN BOŞANDI MI: 2019’un son günlerinde bebek müjdesi veren Bircan Bali’nin sosyal medya paylaşımları farklı iddialara neden oldu. Ultrason görüntülerini “"Biz çok güçlüyüz. Anne-evlat dağları aşarız. Dua edin tansiyonum düzelsin tek ricam bu dua.... Allah büyük" notuyla paylaşan Bircan Bali’nin eşinden hiç bahsetmemesi ve eşinin soyadını kullanmaması “boşandı” iddialarına neden olsa da ünlü sunucudan bir açıklama gelmedi.

BOŞANMA AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU: Bircan Bali ile eski eşi Şenol İpek'in boşanma açıklaması sosyal medyayı sallamıştı. Çift, boşanma haberini sosyal medya hesaplarından paylaştıkları bir video ile duyurmuştu. Bircan Bali, “Çok uzun zamandır bizden birlikte fotoğraf ve video istiyordunuz. Şimdi sizleri kırmadan, sizlerin bilmesini istediğimiz bir durumu açıklayacağız" diyerek boşanma kararını açıklamıştı.