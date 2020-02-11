Kemal Kılıçdaroğlu'nun masasındaki anket! Vatandaşa göre en acil sorun 'işsizlik'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasındaki son anket açıklandı. Buna göre vatandaşın gündeminde ekonomi var. En acil sorun ise işsizlik olarak görülüyor.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sunulan çalışmada, yurttaşların yüzde 56’sının aileleriyle birlikte “zamlar”, “faturalar” ve “geçim derdi” konuştuğu belirlenirken, yurttaşlar çözülmesi gereken en acil sorun olarak da yüzde 48 oranıyla işsizliği görüyor.
İşte Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre çalışmada ortaya çıkan sonuçlar:
"En acil sorun işsizlik"
Çalışma kapsamında vatandaşlar Türkiye’nin çözülmesi gereken en acil sorunları olarak ekonomik sorunları görüyor. Buna göre ilk üçte işsizlik yüzde 48 oranıyla, ekonomik kriz yüzde 37 oranıyla, hayal pahalılığı ise yüzde 36 oranıyla en acil çözülmesi gereken sorunlar olarak sıralanıyor.
Sıralama şöyle devam ediyor:
Çalışmaya göre; Suriyeli sığınmacılar yüzde 21 oranıyla 4. sırada geliyor. Suriyeli sığınmacıların ardından vatandaşların acil olarak çözülmesi gerektiğini belirten konular sırasıyla terör, adaletsizlik, eğitim, kadın cinayetleri, emeklilikte yaşa takılanlar ve sağlık olarak sıralanıyor.
Vatandaşın gündeminde zam ve faturalar var
Çalışmada, “Siz, aileniz ve çevreniz bu ay en çok hangi konularda konuşuyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 56’sı “Ekonomik kriz, zamlar, faturalar ve geçim derdi” yanıtını veriyor. En çok konuşulan konularda ikinci sırada ise yüzde 14 oranıyla işsizlik yer alıyor. Buna göre vatandaşların son bir aydır konuştuğu konuyaların neredeyse yüzde 70’ini ekonomik konular oluşturuyor.