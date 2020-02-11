Fenerbahçe Alanyaspor maçının VAR kayıtları dinlendi ağır ceza geliyor
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının son dakikasında yaşanan pozisyonun VAR kayıtları dinlendi, kusurlu olanlar tespit edildi.
Süper Lig'in 21.haftasında oynanan ve 1-1 sona eren Fenerbahçe-Alanyaspor maçının yankıları devam ediyor. MHK Başkanı Zekeriya Alp ve yardımcıları, TFF Başkanı Nihat Özdemir’den izin alarak, tartışmalı Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının hem VAR görüntülerini izlediler, hem de hakem ve VAR odası arasındaki konuşmaları dinlediler.
Raporu hazırladı Nihat Özdemir’le görüştü: Hürriyet'in haberine göre; hakemlerle de tek tek görüşen MHK Başkanı Zekeriya Alp, gerekli raporu hazırladıktan sonra Nihat Özdemir’le görüştü.
Hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı: Raporda, VAR kayıtları ve konuşmalarda, hakemleri zor duruma sokacak bir unsura rastlanmadı. Bununla beraber raporda, Alanya’nın kazandığı ilk penaltı öncesi hakem Ümit Öztürk’ü görüntü izlemeye çağıran VAR Hakemi Serkan Tokat ve AVAR Hakemi Kemal Yılmaz kusurlu bulundu.
Ağır ceza gelecek: Yine raporda, Tokat ve Yılmaz’ın, Alanyasporlu Mustafa’nın eline topun çarptığı pozisyonda Ümit Öztürk’ü görüntüyü izlemesi için davet etmesi gerektiği belirtildi. Bu raporun ışığında, VAR ve AVAR hakemlerine ağır ceza verileceği öğrenildi.