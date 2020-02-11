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İttifak Holding Konyaspor, Ünal Karaman ile anlaşamadı

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman ile yollarını ayırmasının ardından gözler Ünal Karaman'a çevrildi. Yeşil-beyazlı yönetimin, bugün Ünal Karaman ile yaptığı görüşmede anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, bugün Aykut Kocaman ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetti. Aykut Kocaman da dün öğle saatlerinde tesislerden ayrıldı.

Anlaşma sağlanamadı
Kocaman'ın ayrılmasının ardından yeşil-beyazlı kulüpte gündeme ilk olarak Ünal Karaman geldi. Kulüp yöneticileri, Trabzonspor'dan ayrılan ve Konyalı olan Karaman’la bugün bir görüşme yaptı, ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

Diğer aday Korkmaz
Yönetimin, listedeki diğer teknik direktör adayı Bülent Korkmaz'la görüşecek.

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