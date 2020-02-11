Cinsel yolla doping bulaştı inanılır gibi değil ama gerçek
KANADALI dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe’de (27) doping yaptığı için 4 yıl men cezası aldı. Yasaklı maddenin sevgilisiyle seks yaparken bulaştığını iddia etti. Mahkemede kanıtladı ve cezası kaldırıldı.
Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe’de (27) yasak olan ‘steroid ligandrol’ maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bunun üzerine genç sporcu bu maddeyi kullanmadığı iddiasıyla hukuk savaşı başlattı.
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Lapointe mahkemede maddenin cinsel ilişki sırasında sevgilisinden bulaştığını savundu.
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17 laboratuvardan aldığı raporlar, yasaklı maddenin cinsel ilişki sırasında bulaştığını ortaya koydu.
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Sporcunun erkek arkadaşı da kullandığı ilaçta bu maddenin bulunduğunu bilmediğini belirtti.
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