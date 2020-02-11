Cinsel yolla doping bulaştı inanılır gibi değil ama gerçek

Kanadalı dünya şampiyonu kano sporcusu Laurence Lapointe’de (27) yasak olan ‘steroid ligandrol’ maddesine rastlandı. Lapoint doping nedeniyle 4 yıl men cezası aldı. Bunun üzerine genç sporcu bu maddeyi kullanmadığı iddiasıyla hukuk savaşı başlattı.