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Son seçim anket sonuçları geldi Davutoğlu ve Babacan çakıldı 2 parti çıkışta

Son seçim anket sonuçları gelmeye devam ediyor. MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2020’ başlıklı araştırmasının sonuçlarına göre AK Parti oyları gerilerken CHP oylarının arttığı görülüyor. Ankete göre Ali Babacan'ın kuracağı partiye ilgi yok.

MetroPOLL Araştırma Şirketi’nin ‘Türkiye’nin Nabzı Ocak 2020’ başlıklı araştırmasının sonuçları, MetroPOLL'un sosyal medya hesabından yayınlandı.

Ankete katılanlara “Bu Pazar Seçim Olsa Hangi Siyasi Partiye Oy Verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Davutoğlu ve Babacan çakıldı

Buna göre kararsızlar dağıtıldığında araştırmaya katılanların yüzde 40’ı AK Parti’ye, yüzde 25,5’i CHP’ye, yüzde 12,1 HDP’ye, yüzde 10,1’i MHP’ye, yüzde 8,3’ü İYİ Parti’ye, yüzde 1,2’si SP’ye, yüzde 1,2’si Gelecek Partisi’ne, yüzde 0,8’i Ali Babacan’ın partisine ve yüzde 0,8’i de diğer partilere oy vereceğini belirtti.

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