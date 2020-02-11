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Victor Moses Fenerbahçe'den gitti coştu

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen ve ara transfer döneminde Inter'e giden Victor Moses, yeni takımında harikalar yaratıyor.

Fenerbahçe'de iki kez üst üste ağır sakatlık yaşayan ve devre arasında İnter'e transfer olan Victor Moses'a adeta sihirli değnek değdi.

İnter'de bir anda ayağa kalktı
Sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılmayan, tedavi bahanesiyle Londra'da çalışmalarını sürdüren Nijerya asıllı oyuncu, İnter'de bir anda ayağa kalktı.

Son golün asistini yaptı
Moses, Inter'e transfer olduktan 2 gün sonra, Milano ekibinin 29 Ocak'ta kupada oynadığı Fiorentina maçında 16 dakika sahada kaldı. Moses, önceki gün de Inter'in 4-2 kazandığı Milan karşısında oyuna girip son golün asistini yaptı.

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