Bakan Ruhsar Pekcan 'Ülke tarihinde rekor' deyip açıkladı! Sınırda büyük operasyon

Sınır kapısındaki büyük operasyonu Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan duyurdu.

"Yeni rekora imza atıldı"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule'de bir operasyonda 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirilerek yeni rekora imza atıldı." ifadelerini kullandı.

"Ülke tarihinde en yüksek..."

Ticaret Bakanı Pekcan, operasyonu "Ülke tarihinde kara kapılarında tek seferde en yüksek uyuşturucu yakalaması oldu" diyerek duyurdu.

Piyasa değeri yaklaşık 124 milyon

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken, söz konusu uyuşturucuyu taşıyan TIR'ın yabancı uyruklu şoförü gözaltına alındı.