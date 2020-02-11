Ekrem İmamoğlu'nun ettiği küfür ortaya çıktı! İBB Meclis'i karışmıştı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ depremi sırasında kayak yapması İBB Meclisi'nde gündeme gelince küfür etti. AK Partililer Meclis'i terkedeceklerini açıklayınca İmamoğlu 'makamına çağırıp özür dileyeceğini' söyledi. O küfürün ne olduğu da ortaya çıktı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salonda telafuz edilemeyecek bir küfür ettiğini söyledi.İBB Başkanı İmamoğlu'nun özür dilemesi gerektiğini söyleyen Tevfik Göksu, "Meclis'te kullandığınız ifadeyi duymadım. Arkadaşlar bana mesajla gösterdiler. Ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum. AK Parti olarak sizden özür bekliyoruz." dedi.

"Grupla alakası yoktur, şahsıyla ilgisi vardır"

İmamoğlu ise, "Benim şahsen arkadaşımla yüz yüze görüşeceğimi söyledim. Arkadaşımla bu işi yüz yüze konuşacağım. Grupla alakası yoktur, şahsıyla ilgisi vardır, bunu yüz yüze konuşacağımı ifade ettim." dedi.

Meclis'i terk ediyoruz

Bu savunma üzerine Tevfik Göksu, "Sayın Başkan, özür dileyene kadar biz Meclis'i terk ediyoruz" dedi. Bu sözlerin ardından AK Partili meclis üyeleri salonu terk etmeye başladı.

İmamoğlu'nun ettiği küfür : Kayak takımını g... girsin

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, Meclis kürsüsünde konuşma yaptığı sırada CHP'lilere hitaben "Deprem için ne yaptınız" sorusunu yöneltti. Bu sırada cevap AK Parti sıralarından geldi. AK Parti Meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, "Kayak yaptılar" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ'daki deprem sonrasında Erzurum'da yaptığı tatilin hatırlatılması üzerine oldukça sinirlendi ve AK Partili Meclis üyesine "Kayak takımı g.tüne girsin" dedi.

Herkesin içinde edilen küfrün özrü tenhada olmaz



Görüşmenin ardından konuşan AK Partili Aşıkkutlu, herkesin içinde edilen küfrün özrünün tenhada olmayacağını belirterek özrü kabul etmedi.

Ekrem İmamoğlu özür diledi

AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu sosyal medya hesabından "İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir." açıklamasında bulundu.

'Yasal haklarım saklı'

Aşıkkutlu 'Ancak İbb Meclis’inin manevi şahsiyetini de dikkate alarak yasal haklarımı saklı tuttuğumu kamuoyuna saygı ile arz ederim.' ifadelerini kullandı.