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Hayırdır inşallah! Yine darbe söylentisi çıktı bir hafta içinde bu iki etti

Dün Abdurrahman Dilipak, son yaşanan olaylar ve ABD'de Pentagon'a sunulan raporlar üzerinden darbe uyarısında bulunmuştu. Bugün de Star yazarı Fadime Özkan, FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının arkasında postal kokusunun geldiğini yazdı.

İdlib'de yaşananlar, ABD'de Pentagon'a verilen raporlar, iç siyasetteki gerginlikler ve İlker Başbuğ'un açıklamaları... 

Yaşanan hareketli siyasi ortamı yorumlayan Star yazarı Fadime Özkan, özellikle FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının arkasından postal kokusunun geldiğini ifade etti. Hem de sadece FETÖ'cüler değil FETÖ öncesi Gladyo yapılanmasının da harekete geçtiği iddiasında...

Bir şeyler olacak
İşte Fadime Özkan'ın yazısındaki dikkat çeken bölüm:

Son zamanlarda belli odaklardan yayılan koku ve pompalanan korku havayı epey ağırlaştırdı. “Bir şeyler olacak”, “büyük bir şey yaklaşıyor” diyerek ikinci 15 Temmuz hazırlığından bahsediyorlar. Bir fısıltı özellikle dolaştırılıyor ortalıkta.

Gladyo yapısı darbe peşinde

CIA’in gölge kuruluşu Rand Corporation’ın Pentagon için hazırladığı rapor, havaya yayılan eskimiş postal kokusunun asıl kaynağı sayılabilir. Sadece FETÖ’nün değil, FETÖ öncesi GLADYO yapısının, askeri darbelerin ve vesayet düzeninin sahibi olan odakların yeni bir tasarım içinde olduklarını biliyorduk zaten. Raporla bunu teyit etmişler.

Subaylar rahatız darbe yapabilir

Tam bağımsızlık mücadelesi veren Türkiye’nin içişlerine karışıyorlar açıkça. Türkiye’yi yeniden ABD yörüngesine oturtmak için “Orta kademe subaylar (FETÖ) tasfiyeden rahatsız, darbe yapabilir” diyorlar.

NATO’cu komutanlara atıfla “askerden askere yeni bir ilişki”nin kurulmasının hayati önem taşıdığı vurgulanırken “siyasi ayak” tasarımdan şöyle bahsediliyor:

“Türkiye’de yaşayabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyonunun ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AK Parti 2023’te iktidardan söküp atılabilir. Bu durumda Türkiye’den daha uzlaşmacı bir yaklaşım beklenebilir çünkü 2018’te parlamentoya seçilen üç muhalefet partisi de NATO ve AB ile ilişkilerin canlandırılmasına yönelik çağrılarda bulunuyorlar.”

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