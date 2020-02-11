Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' tepkisi 'yanlış yerde arıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyasi ayağı olarak AK Parti'yi işaret etmesine tepki gösterip, "Başbuğ siyasi ayağı yanlış yerde arıyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün siyasi olarak AK Parti'yi işaret eden ve AK Parti tarafından mahkemeye verilen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a tepki gösterdi. "Sayın İlker Başbuğ bir televizyonda yaptığı açıklamalarla malum iddialarda bulunmuştur. MHP 2009'da ne söylemişse bugün de arkasındadır" diyen Bahçeli, "İlker Başbuğ FETÖ'ün siyasi ayağını yanlış yerde arıyor" dedi.

İlker Başbuğ'un çıkışı ve AK Parti'nin gösterdiği tepkinin ardından siyaset kulislerinde "Siyasi ayak tartışmasını Bahçeli başlattı, İlker Başbuğ sürdürüyor, Bahçeli ile Başbuğ'un açıklamaları arasında paralellik var" yorumları yapılmıştı. Bahçeli böylece bu iddiaları yalanlamış oldu.

FETÖ'nün siyasi ayağı Kılıçdaroğlu...

CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun bugün açıklayacağını duyurduğu siyasi ayakla ilgili belgelere de gönderme yapan Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış. Bir boy aynasına baksa ayağını da görecek, boyunu da görecektir. FETÖ'nün siyasi ayağına gündeme getiren hep biz olduk. Dedik ki 15 Temmuz başarılı olsaydı, Yurtta Sulh Konseyi'nin siyasi ayağı kim olacaktı? Cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kimler olacaktı? Kılıçdaroğlu görev alacak mıydı? Bizim çaycıyla, çorbacıyla işimiz yoktur. Bunları konuşanlar oyun içindedir. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı, Başbakanı kimlerdir?