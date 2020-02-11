CHP CNN Türk'ü CNN'e şikayet etmeye hazırlanıyor

CHP, CNN Türk'ü boykot kararının ardından bir adım daha atarak boykotu ileriye taşımaya hazırlanıyor. CNN Türk CNN'e şikayet edilecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda CHP liderinin bugün yapması beklenen “FETÖ’nün siyasi ayağı” açıklaması ve partinin CNN Türk’ü boykot etme kararı ele alındı.

Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın aktardığına göre toplantıda kararın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre’nin AB’nin ilgili komisyonlarına bilgi vermesi, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan’ın da CNN’nin Amerika’daki genel merkezine CNN Türk’ün tarafsız yayın yapmamasıyla ilgili başvuru yapması benimsendi.

Ne olmuştu?

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger, CNN Türk yayınları nedeniyle parti tabanında yayın politikası nedeniyle tepki geldiğini ve "ciddi bir rahatsızlık olduğunu" açıklamıştı. Kendisinin de bir aydır CNNTürk yayınlarına çıkmadığını belirten Aksünger, bu konunun uzun süredir parti meclisinde konuşulduğunu belirterek böyle bir karar çıktığı taktirde bütün partililerin buna uyacağını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından CHP'nin MYK'da CNN Türk'ü boykot etme kararı alacağı gündeme gelmişti. Bu iddialar üzerine CNN Türk yöneticileri, partiyi ikna etmek için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.

CHP Genel Merkezi'nde iki saati aşkın süren görüşmeye CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Ankara Temsilcisi Dicle Canova ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İletişim Koordinatörü Okan Konuralp katılmıştı. CHP, en son olarak CNN Türk’ü boykot etme çağrısı yapmıştı.