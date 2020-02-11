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İran'dan Türkiye'ye Esad'ın 2. kalleş saldırısı sonrası dikkat çeken teklif

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İdlib'de Esad güçlerinin Türk askerlerini şehit etmesinin ardından, Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğa yardımcı olmaya hazır olduklarını belirterek arabuluculuk teklifinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Esad rejiminin Türk askerine ikinci defa saldırmasının ardından iki ülkeye de teklifte bulundu.

Arabuluculuk teklifi  

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, kardeş komşular Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğa yardım etmeye hazır olduğunu doğruluyor. Gerilimin tırmanması sadece teröristlerin ve sponsorlarının çıkarlarına hizmet ediyor" diye yazdı. Kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden İranlı bakan, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Türk askerine peş peşe saldırılar

Esad rejimi dün İdlib'de Türk askerlerini top atışlarıyla vurmuş, 5 asker şehit düşerken 5 asker de yaralanmıştı. Rejime bağlı güçler geçtiğimiz hafta da Türk askerine saldırmış, 7'si asker 1'i sivil personel 8 kişi şehit düşmüştü.

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