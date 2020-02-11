Sevgilisi saçlarından sürükleyip kurşunladı! Dehşet anları kamerada

EESENYURT’ta eski sevgilisi tarafından sokak ortasında kurşunlanan genç kadının yaşadığı dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Saçlarından metrelerce sürüklenip, kurşunlanan talihsiz kadın şikayetçi oldu.

Esenyurt Ardıçlı Mahallesinde meydana gelen olayda Meltem Ç. isimli kadın, annesinin evine geldiği esnada eski sevgilisi Volkan D.'nin saldırısına uğramıştı.

Söyledikleri ağızları açık bıraktı

Volkan D. eski sevgilisini önce saçlarından metrelerce sürüklemiş ardında darp etmişti. Ruhsatsız tabancasıyla Meltem Ç.'yi bacağından vuran zanlı, "Sonra kadın cinayetleri niye oluyor diyorsunuz. Bir kere erkeğe sormuyorlar ki niye öldürdü bu adam" diye bağırmıştı.

"Volkan ne olur git polis geliyor"

Yaralı halde kaldırımda oturan çaresiz kadın ise "Volkan ne olur git polis geliyor, söz şikayetçi olmayacağım" diyerek yalvarmıştı. Zanlı, polis olay yerine gelmeden kaçarken, Meltem Ç. hastaneye kaldırılmıştı. Hayati tehlikesi bulunmayan kadın eski sevgilisi hakkında şikayetçi oldu.