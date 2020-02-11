Kars'ta kaşı kirpikleri bıyığı buz tutan vatandaş soğuk hava çilesine mani koştu

Hava koşullarının insanları çok zorladığını belirten Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hava bizi çok olumsuz etkiliyor, işe gitmek zorundayız. Sabah 06.20'de evden çıkıyorum bazen araç buluyorum, araç bulamadığım zamanda da yürümek zorunda kalıyorum. İş yeri ile evimin arası 7 kilometre, bu yolu yürüyerek gittiğim için soğuktan kaşım, bıyığım, ağzım, yüzüm her tarafım donuyor." dedi.