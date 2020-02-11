HABER /  GÜNCEL

Başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çeken ve İstanbul Büşükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden alınan Meltem Şişli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılarak ifadesi alındı.

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. Dün, Meltem Şişli'nin istifa ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Şişli’nin istifasını kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Meltem Şişli olayı nasıl başladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5 müfettiş görevlendirmişti.

Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım

Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanı başörtülü bayanların çoğunun bekar olduğunu öğrendikten sonra, ''Bu bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım" dediği iddia edilmişti.

Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz?

Suç duyurusunda bulunan kadınlar Yeşim Meltem Şişli'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğunu hatta "Kokuyorsunuz" ifadesini kullandığını söylediler.

Neyle suçlandı?

Avukat Ferah Yıldız, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunup, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi’den konuşulacak yazı! Gülen'in kaçışına göz yumuldu
Devlet Bahçeli : Yansın Suriye yıkılsın İdlib Türkiye Şam'a girsin
Sevgilisi saçlarından sürükleyip kurşunladı! Dehşet anları kamerada
Hayırdır inşallah! Yine darbe söylentisi çıktı bir hafta içinde bu iki etti
Meral Akşener Mustafa Akıncı'ya verdi veriştirdi! Utanmaz hayırdır Mustafa bey...
Ekrem İmamoğlu'nun ettiği küfür ortaya çıktı! İBB Meclis'i karışmıştı
ÖNCEKİ HABERLER
Hulusi Akar'dan İdlib’de hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı
Microsoft Apple'ı geride bıraktı! En değerli ABD şirketi oldu
Fahri Yazıcı kimdir Sisi'nin son eşi yaşı kaç ne iş yapıyor?
Devlet Bahçeli'den İlker Başbuğ'a 'siyasi ayak' tepkisi 'yanlış yerde arıyor'
CHP CNN Türk'ü CNN'e şikayet etmeye hazırlanıyor
Müslüm Gürses kaç kardeş kardeşleri nasıl öldü?
Yorumlar 1 yorum