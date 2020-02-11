Başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarına yönelik sözleri nedeniyle büyük tepki çeken ve İstanbul Büşükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden alınan Meltem Şişli, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çağrılarak ifadesi alındı.

İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli, İstanbul Adliyesi'ne gelerek savcıya ifade verdi. Dün, Meltem Şişli'nin istifa ettiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nın Şişli’nin istifasını kabul ettiği ortaya çıkmıştı.

Meltem Şişli olayı nasıl başladı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) 27 Ocak'ta çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 14 kadın, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Y.M.Ş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Şişli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da 5 müfettiş görevlendirmişti.

Bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım

Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK çalışanı başörtülü bayanların çoğunun bekar olduğunu öğrendikten sonra, ''Bu bekarlarla itfaiyecileri buluşturalım, bir gece düzenleyelim, arkadaşları kaynaştıralım" dediği iddia edilmişti.

Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz?

Suç duyurusunda bulunan kadınlar Yeşim Meltem Şişli'nin, "Bu parayla otobüse minibüse nasıl biniyorsunuz? Siz başörtülerinizle otobüse binince terlemiyor musunuz? Zor olmuyor mu?" gibi sorular sorduğunu hatta "Kokuyorsunuz" ifadesini kullandığını söylediler.

Neyle suçlandı?

Avukat Ferah Yıldız, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şişli'nin hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunup, "hakaret", "görevi kötüye kullanma" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından cezalandırılmasını talep ettiklerini ifade etti.