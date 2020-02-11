Abdulkadir Selvi’den konuşulacak yazı! Gülen'in kaçışına göz yumuldu

Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında ‘Asker, Erbakan ve Erdoğan ile mücadele ettiğinin binde biri kadar mücadele etseydi, FETÖ 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunacak gücü bulamazdı, Erbakan'la uğraşmaktan teröristbaşı Gülen'in kaçışına göz yumuldu" dedi.

Abdülkadir Selvi bugünkü yazısında dönemin askeri bürokrasisinin FETÖ'yle mücadele etmediğini sadece Erbakan'ı istifaya Erdoğan'ı siyasi yasaklı hale getirmekle uğraştığını ve böylelikle Gülen'in kaçışına göz yumulduğunu söyledi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un, askerlerin askerlikle ilgisi olmayan fiillerinden dolayı sivil mahkemelerde yargılanmasıyla ilgili yasa değişikliği teklifini veren AK Parti milletvekillerini “FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla” itham etmesi, kadim bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. O da asker-sivil ilişkileri ve FETÖ’yle mücadele.

Meclis TV’nin görüntüleri de bunu doğruluyor

Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 25 Haziran 2009 tarihli yasal düzenlemenin AB müktesebatı kapsamında gerçekleştirildiğini açıkladı. Ergin, CHP dahil partilerin ziyaret ederek bilgilendirildiğini, Meclis’teki görüşmeler sırasında herhangi bir tartışma yaşanmadan kabul edildiğini söyledi. Zaten Meclis tutanakları ve Meclis TV’nin görüntüleri de bunu doğruluyor. 10 Nisan 1994’te SHP’li 25 milletvekili, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmamasıyla ilgili yasa teklifi vermişti. Asker-sivil ilişkilerinin düzenlenmesi ve demokratikleşme denilince yazılacak ilk üç maddeden biri bu düzenlemeydi.

Gazeteciler askeri mahkemede yargılandı

Yasa değişikliği iki sütun üzerine inşa edilmiş.

1- Sivillerin hiçbir şekilde askeri mahkemelerde yargılanmaması.

HBB TV’den Erhan Akyıldız ve Ali Tevfik Berber gözaltına alınıp askeri mahkemede yargılanmışlardı.

Gazeteci Mehmet Ali Birand ve Deniz Arman, askeri mahkemede yargılanıp cezaya çarptırılan gazetecilerdi.

2- Askerlerin, askerlik fiilleri dışında sivil mahkemelerde yargılanması.

27 Mayıs’a giden günlerde Samet Kuşçu isimli binbaşı ordu içinde bir cuntanın darbe yapmaya hazırlandığı ihbarında bulunmuştu. Darbe hazırlığı yapan 9 subay yakalandı. Askeri mahkemede yargılandı. Darbeciler beraat etti, ihbarda bulunan Kuşçu cezaya çarptırıldı. Askeri mahkemede beraat eden 9 subay, 27 Mayıs darbesinin lider kadrosunda yer aldı.

28 Şubat’ta yasadışı Batı Çalışma Grubu’nun varlığını ortaya çıkardığı için Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, Deniz Kuvvetleri Askeri Mahkemesi tarafından tutuklanarak Mamak Askeri Cezaevi’ne konulmuştu.

Kaçışa göz yumuldu

28 Şubat oldu. Asker Refah Partisi’ni kapatmak ve Erbakan’ı devirmek için mücadele etti. 28 Şubat’ta Erbakan’a “Beceremediniz, çekin gidin” diye seslenen Fetullah Gülen’in yurtdışına kaçmasına göz yumulurken, Erbakan başbakanlıktan istifaya zorlandı.

28 Şubat’ta Erbakan’ın partisi kapatılıp kendisi yasaklı hale getirildi. AK Parti kapatılsa Erdoğan ne olacaktı? Erdoğan da yasaklı olacaktı.

Asker, Erbakan ve Erdoğan ile mücadele ettiğinin binde biri kadar mücadele etseydi, FETÖ 15 Temmuz’da darbe girişiminde bulunacak gücü bulamazdı.