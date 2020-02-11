Hulusi Akar'dan İdlib’de hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, rejim unsurlarınca İdlib'de düzenlenen topçu ateşi sonucu hayatını kaybeden askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla, piyade uzman onbaşılar Davut Özcan, İbrahim Albayrak, İbrahim Halil Açıkgöz, Fatih Saylak ve Enes Alper'in fotoğraflarını paylaştı.

Hulusi Akar, "Silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2020 tarihinde İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de TSK'nin Twitter adresinden yayınladığı mesajla şehit askerlere Allah'tan rahmet diledi.