HABER /  GÜNCEL

Gökçen Paprika kimdir aslen nereli Gökçen Paprika eşi kimdir?

Merve Özbey'in düğününde giydiği iddialı elbise ile gündem olan Gökçen Parika kimdir, aslen nereli ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçeli eski yönetici Murat Aşık ile nikah masasına oturan Gökçen Paprika hakkında merak edilenler...

Magazin gündeminde zaman zaman gündeme gelen Gökçen Paprika son olarak Merve Özbey'in düğünündeki görünümü ile gündeme geldi. Eşi ile düğüne gelen Gökçen Paprika, objektiflerin odağı olurken, Gökçen Paprika kimdir? Gökçen Paprika kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları da merak edildi.

GÖKÇEN PAPRİKA KİMDİR?
Gökçen Paprika Yaş: 40

Gökçen Paprika Boy: 1.72

Gökçen Paprika Kilo: 55

Gökçen Paprika Saç Rengi: Siyah

Gökçen Paprika Göz Rengi: Kahve

Gökçen Paprika Kilo: 55

GÖKÇEN PAPRİKA HOBİLERİ
Bisiklet sürmek, at binme, tek paten, voleybol, buz pateni, masa tenisi, tenis, yüzme, tango, salsa, RNB.

Gökçen Paprika'nın kişisel sosyal medya hesabı bilgi bölümünde "From ABKHAZIA/ Apsuva", "Tasarımcı" ifadeleri vardır.

SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan'dan Abdullah Avcı'ya teklif! 'Gizli Sefer' ibaresi bomba
Başörtülülere hakaret eden Meltem Şişli savcılığa ifade verdi
Abdulkadir Selvi’den konuşulacak yazı! Gülen'in kaçışına göz yumuldu
Devlet Bahçeli : Yansın Suriye yıkılsın İdlib Türkiye Şam'a girsin
Sevgilisi saçlarından sürükleyip kurşunladı! Dehşet anları kamerada
Hayırdır inşallah! Yine darbe söylentisi çıktı bir hafta içinde bu iki etti
ÖNCEKİ HABERLER
AYM'den Yeni Akit'in Kılıçdaroğlu ilgili başvurusuna red!
Kars'ta ısıtmaya çalıştığı minibüsünü alev alev yaktı
İvriz Baraj Gölü'nde kahreden görüntü! 12 flamingo soğuklara dayanamadı
Seyhan Soylu kimdir Sisi kiminle evlendi eşi Fahri Yazıcı kimdir?
Galatasaray'a kayyum atanması davasında karar
Müslüm Gürses kaç kardeş kardeşleri nasıl öldü?
Yorumlar